A Uefa sorteou nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, em que o destaque é o encontro do Paris Saint-Germain, de Neymar, com o Barcelona, do argentino Lionel Messi, enquanto o atual campeão, Bayern de Munique, duelará com a Lazio.

A definição das séries eliminatórias, que serão realizadas entre fevereiro e março do próximo ano, aconteceu na sede da entidade continental, na cidade de Nyon, na Suíça.