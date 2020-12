O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira, véspera de Natal, a demissão do técnico Thomas Tuchel, faltando seis meses para o término de seu contrato com o clube francês, de acordo com informações do jornal "L'Équipe".

O argentino Mauricio Pochettino, que jogou pelo PSG entre 2001 e 2003 e está há um ano desempregado desde que deixou o Tottenham, é o favorito para assumir a equipe, também de acordo com a imprensa francesa.