Paris Saint-Germain e Atalanta abrirão nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), a fase de quartas de final da Liga dos Campeões, em reta final do torneio de clubes que está sendo apelidada de "mini Copa do Mundo".

Isso porque, os oito classificados estarão reunidos em uma sede única, no caso, Portugal, para duelos em jogo único, até a definição do campeão da temporada, após mudança do tradicional formato devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.