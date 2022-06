O Paris Saint-Germain e o técnico argentino Mauricio Pochettino estão negociando o fim do acordo contratual, que garanta a saída antecipada do profissional do clube, segundo publicou nesta quarta-feira o jornal francês "L'Equipe".

O PSG e o advogado do treinador, de acordo com o veículo esportivo, chegaram ontem a um ponto próximo a um acordo, que representaria o pagamento de rescisão no valor de 15 milhões de euros (R$ 79,9 milhões).