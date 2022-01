Com camisas dos astros Neymar, Messi e Mbappé na entrada como cartões de visita, o Paris Saint-Germain inaugurou nesta terça-feira sua nova loja principal na emblemática avenida Champs-Elysées, em Paris, como parte de um plano de expansão comercial que terá o Brasil como ponto de referência na América Latina.

"Estamos fazendo tudo o que podemos para estar presentes no Brasil. Será o primeiro país latino-americano com uma loja do PSG. Já temos lá uma escola de formação muito importante, com presença em mais de 10 grandes cidades. Espero que isso possa se concretizar em 2022", disse Fabien Allégre, diretor de desenvolvimento da marca PSG, à Agência Efe.