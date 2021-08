O Paris Saint-Germain não cogita neste momento a contratação do atacante Lionel Messi, informou o jornal francês "Le Parisien" nesta quinta-feira após o anúncio de que o craque argentino não permanecerá no Barcelona.

Em sua edição online, o periódico afirma que, no momento, a equipe tem outras questões prioritárias sobre a mesa. A principal seria a renovação do vínculo do também atacante Kylian Mbappé, que termina em junho do ano que vem.