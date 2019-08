O Paris Saint-Germain quer receber pelo menos 200 milhões de euros por Neymar, informou neste domingo o jornal francês "Le Parisien", quantia que torna o Real Madrid o destino mais provável para o atacante.

"Incomodado com a vontade de Neymar de sair, o Catar, proprietário do PSG, quer muito dinheiro em troca", destaca a publicação, lembra que esse valor se aproxima dos 222 milhões de euros que o clube parisiense pagou há dois anos para tirar o jogador do Barcelona.