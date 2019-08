O Paris Saint-Germain rejeitou as mais recentes propostas apresentadas por Barcelona e Real Madrid para contratar o atacante Neymar, segundo veiculou nesta quinta-feira o jornal francês "L'Équipe".

De acordo com a publicação, o objetivo do PSG é receber os 222 milhões de euros (R$ 991,4 milhões, em valores atuais), que foram pagos para adquirir os direitos do brasileiro, em agosto de 2017.