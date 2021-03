Depois de ter goleado o Barcelona por 4 a 1 no jogo de ida, em pleno estádio Camp Nou, o Paris Saint-Germain confirmou a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira ao empatar com a equipe catalã em 1 a 1 no Parc des Princes, enquanto o Liverpool passou de fase ao bater o RB Leipzig por 2 a 0 em casa, mesmo placar da primeira partida.

Ainda sem contar com Neymar, mas com Marquinhos como capitão e Rafinha entrando no decorrer do jogo, o PSG, atual vice-campeão, foi bastante pressionado durante quase todo o duelo em Paris, mas segurou o resultado e se manteve em busca do título inédito.