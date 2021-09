Na primeira vez em que entrou em campo com Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé juntos, o Paris Saint-Germain não passou de um empate com o Club Brugge em 1 a 1 nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que teve também as vitórias do Liverpool sobre o Milan por 3 a 2 e do Real Madrid sobre a Inter de Milão por 1 a 0, entre outros resultados.

Depois de 17 edições de Champions disputadas pelo Barcelona, com quatro títulos, Messi jogou pela primeira vez no torneio com outra camisa, a do PSG, equipe pela qual havia feito sua primeira e única partida até agora em 29 de agosto. O argentino saiu do banco e substituiu justamente Neymar na vitória sobre o Stade de Reims por 2 a 0, pelo Campeonato Francês. Na ocasião, Mbappé se manteve em campo durante os 90 minutos.