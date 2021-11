Sem Lionel Messi, o Paris Saint-Germain vacilou ao levar nos acréscimos o gol que selou o empate de 2 a 2 com o RB Leipzig nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o Ajax derrotou o Borussia Dortmund de virada, por 3 a 1, com Antony em noite de garçom.

Em visita ao Leipzig, o PSG foi a campo com um trio de ataque formado por Neymar, Mbappé e Di María, mas sem poder contar com Messi, que se recupera de dores musculares. Os donos da casa abriram o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, com Nkunku, que fez jus à "lei do ex" ao marcar contra o clube onde foi revelado.