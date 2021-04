Em reedição da última decisão da Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain se enfrentaram nesta quarta-feira na Allianz Arena, pelas quartas de final do torneio continental, e desta vez a equipe francesa levou a melhor, com gol do zagueiro Marquinhos e uma vitória por 3 a 2.

Também nesta quarta, em outro confronto pelas quartas, o Chelsea enfrentou o Porto como visitante no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, e venceu por 2 a 0.