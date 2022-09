Em virada fora de casa com direito a gols de todos os integrantes do trio ofensivo formado por Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu o Maccabi Haifa por 3 a 1 nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que também contou com vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o RB Leipzig.

Chery abriu o placar para o time israelense, mas Messi deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Mbappé fez o gol da virada e Neymar fechou a conta, encerrando o jejum de gols do brasileiro na Champions que perdurava desde dezembro de 2020.