O público voltará a frequentar os estádios ingleses nas áreas com menor risco de infecção quando acabar o atual confinamento na Inglaterra, que vigora até o dia 2 de dezembro.

De acordo com a emissora "BBC", até 4 mil pessoas poderão comparecer a eventos esportivos, desde que sejam disputados ao ar livre, medida será anunciada na noite desta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O governo restabelecerá o sistema de níveis anterior ao confinamento atual. Ou seja, algumas áreas estarão em nível 3, de maior risco de contágio, e outras em 2 ou 1, em função do menor risco.

Nas áreas de nível 2, até 2 mil pessoas poderão entrar nos estádios. Já o nível 3 não permitirá a presença de público, e as restrições serão mantidas.

Esta será a primeira vez desde março que as partidas oficiais poderão receber público. Antes do começo da temporada, foram feitos testes em amistosos, com a presença de até 2.500 pessoas, mas o plano de volta gradual a partir de 1º de outubro acabou sendo adiado por causa do aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido. EFE

msg/vnm