A ausência do diretor de seleções da Argentina, César Luis Menotti, na delegação que disputa a Copa América no Brasil virou alvo de questionamentos no país vizinho, e quem endossou o coro dos críticas nesta quinta-feira foi o ex-goleiro Nery Pumpido, campeão mundial pela 'Albiceleste' em 1986.

Menotti, que dirigiu a Argentina no primeiro título mundial, em 1978, foi o primeiro técnico a chamar Pumpido para a seleção, em 1982. Quatro anos depois, o ex-jogador de Vélez Sarsfield e River Plate triunfou no México com a conquista do bi.