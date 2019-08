O Campeonato Inglês começará nesta sexta-feira com o jogo entre Liverpool e Norwich no estádio Anfield Road e será marcado pela perseguição dos concorrentes ao Manchester City, que, sob o comando do técnico Josep Guardiola, irão em busca do tri inédito.

Com a segunda melhor campanha de toda a história, o City superou o Liverpool por apenas um ponto (98 a 97) e foi campeão da 'Premier League' pela segunda vez seguida na última temporada, feito que jamais havia sido na história do clube.