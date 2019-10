12 out 2019

EFE Viena 12 out 2019

O queniano Eliud Kipchoge, atual recordista mundial da maratona, tornou-se neste sábado em Viena, na Áustria, o primeiro homem a correr a prova abaixo da marca de duas horas, ao registrar o tempo de 1h59min40.

O feito, no entanto, não rendeu a Kipchoge um novo recorde. Na prova, chamada INEOS 1:59 Challenge e feita sob medida para ele, 41 corredores se revezaram em equipes para incentivá-lo, e um carro seguia à frente do queniano para ajudar a quebrar o efeito do vento, o que não é permitido pela federação internacional de atletismo (Iaaf) para homologar marcas.