A Racing Point foi punida com a perda de 15 pontos no Mundial de construtores e uma multa de 400 mil euros por ter utilizado copiado o sistema de freios do carro da Mercedes do ano passado, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A decisão foi motivada por um protesto da Renault contra os carros conduzidos pelo mexicano Sergio Pérez e pelo canadense Lance Stroll durante o Grande Prêmio da Estíria. O time francês já entrou com ação semelhante em relação aos GPs da Hungria e da Grã-Bretanha.