O armador brasileiro Rafa Luz foi anunciado nesta quarta-feira como o quinto reforço do RETAbet Bilbao Basket, equipe do País Basco que integra a elite do Campeonato Espanhola de basquete (Liga ACB).

O jogador, de 29 anos e que tem 1,88 de altura, se junta assim ao ala-pivô lituano Gytis Masiulis, o ala francês Valentin Bigote, o armador Andrew Goudelock e o ala-pivô espanhol Alejandro Galán, também anunciados recentemente pelo antepenúltimo colocado da edição passada da Liga ACB.