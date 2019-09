O meia Rafinha Alcântara afirmou nesta quinta-feira, durante sua apresentação como novo jogador do Celta de Vigo, que precisava deixar o Barcelona para ter mais sequência de jogo do que vinha tendo do clube catalão, apesar de neste início de temporada ter conquistado a confiança do técnico Ernesto Valverde.

"É normal que, quando você está jogando e se sentindo tão bem no melhor clube do mundo, seja difícil dizer adeus. Acontece o mesmo quando você se sente bem, mas sabe que será difícil ter as oportunidades que deseja. Do jeito que eu estava me sentindo, o melhor que podia fazer era buscar uma oportunidade e outro clube", disse o brasileiro.