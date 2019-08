O Rangers, da Escócia, pela segunda vez em dez dias, foi punido pela Comissão Disciplinar da Uefa, devido manifestações racistas de torcedores durante jogos da edição em andamento da Liga Europa.

A nova sanção é relativa a partida com o Légia Varsóvia, disputada na Polônia no dia 22 de agosto, pela ida do playoff final - última fase antes da formação dos grupos -, em que um grupo entoou músicas de cunho racista.