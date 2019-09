Destaque dentro e fora de campo ao longo da temporada, a americana Megan Rapinoe foi eleita nesta segunda-feira a melhor jogadora do mundo pela Fifa, em cerimônia realizada no Teatro Scala, em Milão.

Líder técnica dos Estados Unidos na conquista do tetracampeonato mundial em julho e escolhida a melhor da Copa do Mundo disputada na França, Rapinoe superou hoje as outras duas finalistas do prêmio, a compatriota Alex Morgan e a inglesa Lucy Bronze.