A atacante Megan Rapinoe foi eleita neste domingo a Bola de Ouro da Copa do Mundo feminina, que foi disputada na França, além de ter vencido o Chuteira de Ouro, de principal goleadora e ter sido escolhida a melhor jogadora da final, em que os Estados Unidos bateram a Holanda por 2 a 0.

No jogo disputado no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, a experiente jogadora, de 34 anos, abriu o placar, cobrando pênalti, aos 16 minutos do segundo tempo. Com isso, chegou a seis gols na competição, se igualando a compatriota Alex Morgan e a inglesa Ellen White.