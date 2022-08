O sorteio dos grupos da edição 2022-2023 da Liga dos Campeões colocou o Real Madrid em uma chave sem concorrentes de peso, e o Barcelona em situação oposta, inclusive, com direito a reencontro entre o atacante polonês Robert Lewandowski com o Bayern de Munique.

As 32 equipes que garantiram lugar nesta etapa do torneio serão divididas em oito grupos. Detentores do título, os 'Merengues' tinham a possibilidade de encarar, entre outros, o atual vice-campeão continental, o Liverpool, mas escaparam o confronto.