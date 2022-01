Real Madrid e Barcelona estão no mesmo patamar dos grandes clubes da Premier League na distribuição de direitos audiovisuais, apesar de a primeira divisão inglesa ter uma receita muito superior à do Campeonato Espanhol, principalmente por causa do "grande mercado doméstico", disse o presidente da LaLiga, Javier Tebas, no III Fórum Efe Sport Business Days, em um painel sobre financiamento no mundo do esporte.

"Quantitativamente, a Premier League tem mais receitas do que a liga espanhola. Especialmente por causa do mercado doméstico inglês, que tem muito mais habitantes, conta com maior renda per capita, maior penetração da TV paga. É impossível (comparar). Se na Espanha não chegarmos aos 30 milhões de habitantes que eles têm de vantagem, não poderemos alcançar o valor daquele mercado nacional com direitos audiovisuais", declarou o principal dirigente da entidade que organiza a primeira divisão espanhola.