O Real Madrid caiu para a segunda posição do Campeonato Espanhol neste sábado ao perder para o Levante por 1 a 0 fora de casa, horas depois que o novo líder Barcelona goleou o Eibar por 5 a 0, enquanto a Real Sociedad venceu o Valencia por 3 a 0 em San Sebastián.

Na briga cabeça a cabeça com o Barça pelo título, o Real parou nos 53 pontos, contra 55 da equipe catalã, que contou com nada menos que quatro gols de Lionel Messi para triunfar pela 25ª rodada.

Já o Levante, que tinha sido derrotado em cinco dos seis jogos anteriores por 'La Liga', assumiu o décimo lugar, com 32 pontos, a oito da zona de classificação para a Liga Europa e a dez da zona de rebaixamento.

Houve três brasileiros em campo no estádio Ciutat de València, todos pela equipe visitante. O lateral Marcelo e o volante Casemiro foram titulares, enquanto o atacante Vinícius Júnior entrou no segundo tempo.

O único gol do confronto foi marcado aos 32 minutos da etapa final. Morales foi lançado nas costas da defesa pela esquerda, invadiu a área e soltou uma bomba que surpreendeu Courtois. A bola tocou na trave e entrou, e o goleiro belga pôde apenas observar.

Também neste sábado, a Real Sociedad, que há pouco mais de duas semanas eliminou o Real da Copa do Rei, bateu o Valencia por 3 a 0 no Anoeta, com gols de Merino, Nacho Monreal e Januzaj.

A vitória colocou a equipe basca, que contou com o atacante Willian José nos minutos finais, na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, em quarto lugar, com 40 pontos, mesmo número que Atlético de Madrid, quinto colocado, e Sevilla, sexto, que neste domingo jogarão contra Villarreal e Getafe, respectivamente.

Já o Valencia sofreu sete gols em quatro dias, depois de ter sido goleado pela Atalanta por 4 a 1 no meio de semana, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No Espanhol, os 'Ches', que mais uma vez tiveram o desfalque do zagueiro Gabriel Paulista, vêm na oitava posição, com 38 pontos. EFE

cta/dr