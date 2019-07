O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a cessão por empréstimo do meia espanhol Dani Ceballos, que não fazia parte dos planos do técnico Zinedine Zidane, para o Arsenal, em acordo válido até 30 de junho de 2020.

O acerto foi divulgado primeiramente pelo clube 'merengue', por meio de comunicado. Pouco depois, os 'Gunners' divulgaram mensagens nas redes sociais sobre a contratação do jogador e até com uma entrevista com o futuro camisa 8 da equipe.