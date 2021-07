O Real Madrid anunciou em comunicado oficial nesta terça-feira a transferência do zagueiro francês Raphael Varane para o Manchester United após uma década no clube espanhol.

"O Real Madrid e o Manchester United FC acordaram a transferência do jogador Raphael Varane. Nosso clube lhe agradece pelo seu profissionalismo e comportamento exemplar durante as dez temporadas em que defendeu nossa camisa, com a qual conquistou 18 títulos: 4 Liga dos Campeões, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas Europeias, 3 Ligas, 1 Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha", despediu-se o Real, que desejou sorte ao francês na nova etapa na carreira.