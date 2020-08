Interrompida em 11 de março devido à pandemia do novo coronavírus, a Liga dos Campeões 2019-2020 será retomada, na próxima sexta-feira, quase cinco meses depois, com dois grandes clubes europeus, atuais campeões nacionais, contra as cordas nas oitavas de final.

O Real Madrid, que conquistou o título do Campeonato Espanhol, terá a missão de reverter a vantagem do Manchester City, vice-campeão inglês, que venceu o jogo de ida, no estádio Santiago Bernabéu, por 2 a 1. As duas equipes se enfrentarão na Inglaterra, no Etihad Stadium. Já a Juventus, eneacampeã italiana, foi derrotada pelo Lyon por 1 a 0 na França e precisará reverter a eliminatória em casa, no Allianz Stadium.