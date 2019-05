O Real Madrid é o clube de futebol com maior valor de mercado da Europa, avaliado em 3,224 bilhões de euros, à frente de Manchester United (3,207 bilhões) e Bayern de Munique (2,696 bilhões), de acordo com o relatório 'The European Elite 2019', elaborado pela empresa de consultoria KPMG.

Segundo o ranking, o crescimento do Real Madrid em um ano foi de 10%, principalmente devido ao fato de o clube espanhol ter vencido as três últimas edições da Liga dos Campeões da Europa de forma consecutiva.