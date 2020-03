Os jogadores de futebol e basquete do Real Madrid, além dos funcionários do centro de treinamento, entraram em quarentena após um atleta do clube ter sido diagnosticado com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Foi um jogador de basquete quem testou positivo durante exames realizados na manhã desta quinta-feira. Imediatamente, os atletas deixaram o centro de treinamento de Valdebebas, onde a equipe de futebol realizaria atividades caso fosse mantida a partida de sexta contra o Eibar.

A LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, já anunciou que, pelo menos, as duas próximas rodadas estão suspensas.

O Real Madrid emitiu um comunicado anunciando o fechamento do centro de treinamento e que todos os funcionários do CT ficarão de quarentena.

"O Real Madrid comunica que um jogador do nosso time principal de basquete testou positivo após os exames de Covid-19 realizados. Desde este momento, foi efetuada a recomendação de permanecer em quarentena tanto a equipe principal de basquere como a de futebol, dado que os elencos compartilham instalações", explicou o clube em comunicado.

"Foi decidido fechar as instalações de nosso centro de treinamento e recomendamos também que permaneçam em quarentena todos os funcionários do Real Madrid que prestam serviços no centro de treinamento. As partidas que estavam previstas para hoje e amanhã, correspondentes à Euroliga de basquete e ao Campeonato Espanhol de futebol, não serão disputadas", determinou a diretoria.