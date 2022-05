Jogadores do Real Madrid. EFE/Arquivo

Se, no campo, Real Madrid e Liverpool farão uma final de Liga dos Campeões sem favorito claro, fora dele o clube espanhol está muito à frente do rival, com quase 100 milhões de euros (R$ 514,3 milhões) a mais de receita.

Enquanto os 'merengues' aumentaram o faturamento com patrocínios e venda de 'merchandising', em 140% nos últimos dez anos, os 'Reds' ficou longe desse patamar, apesar de terem chegado à decisão da competição continental três vezes em cinco anos.