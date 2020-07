O Real Madrid divulgou um comunicado nesta terça-feira, em que pede aos torcedores para que não se dirijam ao tradicional ponto de comemoração de títulos do clube, caso seja confirmada a conquista do título do Campeonato Espanhol.

"Todos devemos contribuir, como foi até agora, com absoluta responsabilidade, para evitar riscos de contágio", apontou o líder da competição, em comunicado.