O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira, através de comunicado, a renovação do contrato do atacante francês Karim Benzema, que passa a estar vinculado com o clube espanhol até 30 de junho de 2023.

O jogador, de 33 anos, que marcou 23 gols na temporada passada, confirmou a assinatura do acordo com uma mensagem publicada nos perfis que mantêm nas redes sociais.