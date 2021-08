O Real Madrid se retirou das negociações com o Paris Saint-Germain pela contratação do atacante francês Kylian Mbappé, após ter sido recusada proposta de 200 milhões de euros (R$ 1,22 bilhão), de acordo com o jornal esportivo "L'Équipe".

Pouco antes da informação ter sido veiculada, outro veículo especializado da França, a emissora de televisão "RMC Sports", havia anunciado que o clube espanhol havia colocado fim às conversas.