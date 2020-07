Os jogadores do Real Madrid comemoram a conquista do título español nesta quinta-feira. EFE/Rodrigo Jimenez

Após duas temporadas de conquistas do Barcelona, o Real Madrid se sagrou campeão espanhol nesta quinta-feira ao vencer o Villarreal por 2 a 1 em casa, no estádio Alfredo di Stéfano, com dois gols marcados pelo atacante Karim Benzema.

A vitória no Alfredo Di Stéfano, usado enquanto o Santiago Bernabéu está em reforma, levou o Real a 86 pontos, sete a mais que o segundo colocado, justamente o Barça. O time catalão faz fim de campanha melancólico e hoje perdeu para o Osasuna, também por 2 a 1, em pleno Camp Nou. Resta apenas uma rodada para o fim da competição.