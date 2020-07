O atacante brasileiro do Real Sociedad, Willian José (c), comemora após marcar um gol durante a partida contra o Villarreal CF nesta segunda-feira. EFE/Domenech Castelló

A Real Sociedad surpreendeu o Villarreal nesta segunda-feira com uma vitória por 2 a 1 em pleno Estádio de La Cerámica, pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol, se recuperou na competição e tirou qualquer chance do adversário de ir à próxima Liga dos Campeões.

A equipe anfitriã vinha de seis vitórias nas oito partidas que disputou depois da paralisação da temporada, provocada pela pandemia do novo coronavírus, enquanto os visitantes tinham apenas um triunfo em igual número de jogos, mas conseguiram espantar a má fase.