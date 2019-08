O Real Madrid estreou com vitória no Campeonato Espanhol neste sábado, ao bater o Celta de Vigo por 3 a 1, fora de casa, mesmo jogando com um homem a menos desde o início do segundo tempo, quando o meia Luka Modric foi expulso.

Logo aos 12 minutos, Karim Benzema foi servido por Gareth Bale e colocou a equipe visitante à frente em Vigo, e a vantagem mínima durou até o intervalo.