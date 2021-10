O jogador do Barcelona Gerard Piqué depois de um gol do Real Madrid. EFE/Enric Fontcuberta

Na primeira vez em 12 anos em que Barcelona e Real Madrid se enfrentaram sem que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estivessem em seus respectivos elencos de forma contemporânea, o time madrilenho levou a melhor em um estádio Camp Nou com mais de 86 mil espectadores e venceu por 2 a 1 o duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Real chegou a 20 pontos e se igualou na ponta da tabela a Sevilla e Real Sociedad, embora este último possa se isolar na liderança ainda hoje, dependendo do resultado que tiver em confronto fora de casa com o Atlético de Madrid. O Barcelona, por sua vez, aparece em oitavo, com 15 pontos, fora das zonas de classificação para a Liga dos Campeões e a Liga Europa.