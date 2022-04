Com três gols de Karim Benzema, o Real Madrid venceu o Chelsea por 3 a 1 em pleno estádio de Stamford Bridge nesta quarta-feira, em jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Villarreal teve grande atuação e venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 em casa.

A apresentação de gala de Benzema contou com a participação de Vinícius Jr, que já havia carimbado o travessão no início do jogo e, aos 21 minutos do primeiro tempo, cruzou para o francês cabecear no ângulo de Mendy e abrir o placar.