Em atuação pouco inspirada, o Real Madrid sofreu diante do Valladolid em casa, no estádio Alfredo di Stéfano, mas contou com um gol do atacante Vinícius Júnior para vencer por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, que teve também um empate entre Huesca e Atlético de Madrid em 0 a 0.

Sem poder contar com o meia Hazard, mais uma vez machucado, o técnico do Real, Zinedine Zidane, apostou em uma formação diferente, com um losango no meio e uma dupla de ataque formada por Benzema e Jovic.