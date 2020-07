O Real Madrid venceu o Granada por 2 a 1 nesta segunda-feira, no estádio Los Cármenes, e será campeão espanhol daqui a três dias caso bata o Villarreal no Alfredo di Stéfano ou o Barcelona não derrote o Osasuna no Camp Nou.

O resultado obtido fora de casa levou a equipe dirigida pelo técnico Zinedine Zidane a 83 pontos, quatro a mais que o Barça, segundo colocado. Como leva a melhor no confronto direto, o Real ficará com o troféu caso some dois pontos em seus dois últimos compromissos.