Primeira mulher e primeiro homem, respectivamente, a conquistarem medalhas de ouro para o Brasil na ginástica artística em Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade e Arthur Zanetti não conseguiram voltar ao pódio nesta segunda-feira, em dia de finais individuais.

Campeã no salto e prata no individual geral feminino, Rebeca participou hoje da disputa por medalhas do solo e voltou a empolgar na Arena Ariake, em Tóquio, com uma versão do funk Baile de Favela, composta originalmente pelo MC João.