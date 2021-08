Destaque do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Rebeca Andrade, que na semana passada se tornou a primeira medalhista olímpica da história da ginástica artística feminina do país, com a prata no individual geral, voltou a fazer história neste domingo ao conquistar o ouro no salto.

Na primeira tentativa na prova, a brasileira, de 22 anos, executou um Cheng e recebeu a nota 15,166. Depois, optou por um Amanar, avaliado em 15,000.