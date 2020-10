O meia Thiago Alcântara, recuperado da covid-19, poderá reforçar o Liverpool no clássico de sábado contra o líder Everton, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

Infectado há duas semanas, o jogador, de acordo com o técnico Jürgen Klopp, treinou normalmente com o restante do elenco e está à disposição para o duelo no Goodison Park, casa do Everton.