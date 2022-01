O lateral Daniel Alves foi uma das atrações do treino aberto realizado pelo Barcelona nesta segunda-feira no estádio Camp Nou, que contou com a presença de 13.513 espectadores nas arquibancadas.

O brasileiro, que no fim de dezembro foi diagnosticado com covid, se recuperou e pôde voltar a treinar com o elenco do clube espanhol, mesmo caso de Jordi Alba, que também havia testado positivo para coronavírus e ficado afastado.