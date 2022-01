O atacante Vinícius Júnior voltou a treinar com o elenco do Real Madrid nesta quinta-feira, depois de se recuperar de covid-19.

Podendo novamente contar com o brasileiro, o técnico Carlo Ancelotti começou a preparar a equipe para o duelo com o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, marcado para o sábado, e deve definir os titulares no coletivo de amanhã.