O Comitê de Apelação da Uefa rejeitou nesta quarta-feira o recurso do Paris Saint-Germain, contra a suspensão de três jogos impostas a Neymar, devido ofensas contra a arbitragem do jogo com o Manchester United, pela Liga dos Campeões, disputado em 6 de março deste ano.

Com a decisão, o camisa 10 da equipe francesa não poderá entrar em campo nas três primeiras exibições da equipe na fase de grupos da próxima edição do torneio. O gancho vale também em caso de negociação nesta janela de transferências, mesmo em outra competição organizada pela Uefa.