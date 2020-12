A Red Bull, vice-campeã mundial de Fórmula 1 entre construtores, anunciou nesta sexta-feira a contratação do piloto mexicano Sergio Pérez, que deixou recentemente a Racing Point e que será companheiro do holandês Max Verstappen.

O piloto, de 30 anos, na temporada passada alcançou a melhor posição em uma temporada da categoria, ao terminar na quarta colocação, com 125 pontos, ficando atrás do britânico Lewis Hamilton, do finlandês Valtteri Bottas, ambos da Mercedes, e do futuro parceiro de equipe.