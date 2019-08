A Red Bull confirmou nesta segunda-feira que o tailandês Alexander Albon será o companheiro do holandês Max Verstappen a partir do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no dia 1º de setembro, e permanecerá até o final da temporada no lugar do francês Pierre Gasly, que competirá pela irmã Toro Rosso.

A escuderia lembrou em comunicado que, por contar com "quatro pilotos talentosos com contrato, pode fazer com que rodem entre as equipes Red Bull e Toro Rosso", e que utilizará as próximas nove corridas para "avaliar a atuação de Albon e decidir quem correrá com Verstappen em 2020".